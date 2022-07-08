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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

В него дважды выстрелили во время предвыборной речи

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Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии, но покинул пост по состоянию здоровья

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии, но покинул пост по состоянию здоровья

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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после того, как на него напал мужчина в японском городе Нара, сообщило РИА Новости. По данным телеканала NHK, политик выступал на улице в ходе предвыборной кампании, когда в него выстрелили. По данным разных источников, Абэ стреляли в спину, в грудь либо в шею. Однако у политика открылось подкожное кровотечение в груди слева.

После утреннего покушения раненый Абэ был в сознании, но по пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие и остановилось сердце. Синдзо Абэ госпитализировали на вертолете с кровотечением. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, он ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары, сообщает NHK.

Полиция задержала мужчину, который стрелял в Абэ. Им оказался 41-летний бывший военный, который служил в Морских силах самообороны Японии. Он признался, что стрелял в экс-премьера, потому что был не согласен с его политикой и хотел его убить.

Как пишет издание Shukan Gendai, оружие нападавший изготовил сам.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.

Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров 3 188 дней — дольше всех своих предшественников в послевоенной истории Японии.

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