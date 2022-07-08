Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.



Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров 3 188 дней — дольше всех своих предшественников в послевоенной истории Японии.