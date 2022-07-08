Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
В него дважды выстрелили во время предвыборной речи
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после того, как на него напал мужчина в японском городе Нара, сообщило РИА Новости. По данным телеканала NHK, политик выступал на улице в ходе предвыборной кампании, когда в него выстрелили. По данным разных источников, Абэ стреляли в спину, в грудь либо в шею. Однако у политика открылось подкожное кровотечение в груди слева.
После утреннего покушения раненый Абэ был в сознании, но по пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие и остановилось сердце. Синдзо Абэ госпитализировали на вертолете с кровотечением. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, он ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары, сообщает NHK.
Полиция задержала мужчину, который стрелял в Абэ. Им оказался 41-летний бывший военный, который служил в Морских силах самообороны Японии. Он признался, что стрелял в экс-премьера, потому что был не согласен с его политикой и хотел его убить.
Как пишет издание Shukan Gendai, оружие нападавший изготовил сам.
Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем.
Синдзо Абэ возглавлял кабинет министров 3 188 дней — дольше всех своих предшественников в послевоенной истории Японии.