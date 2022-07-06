Депутатам Госдумы предложили провести отпуск в Донбассе: новости о спецоперации и санкциях за 6 июля

«Контрсанкционная информация» стала гостайной

Госдума приняла закон, разрешающий отнести к гостайне сведения об объеме российских золотовалютных резервов. Кроме того, депутаты ограничили распространение информации о внешнеторговых сделках российских компаний, которая может привести к санкциям против них — так называемая контрсанкционная информация.

Переход на сторону противника — госизмена

Госдума приняла закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в вооруженном конфликте. Наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, депутаты приняли закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России, за участие в военных действиях против нее и за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами.

