Шойгу рассказал Путину об освобождении ЛНР: новости о спецоперации за 4 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 4 июля.



Шойгу встретился с президентом

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи он доложил об успешно проведенной операции по освобождению ЛНР. В ответ Владимир Путин заявил, что подразделения, которые участвовали в операции в ЛНР, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности».