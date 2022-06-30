НАТО признал Россию главной угрозой для себя: самое важное о санкциях и спецоперации за
29 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги
Центробанк поспорил с Минфином о том, что делать с курсом рубля
Доллар и евро на Московской бирже рухнули до уровней 2015 года. Курс доллара опустился 51 рубля, евро — ниже 53 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль «слишком переукреплен», это дорого обходится бюджету. Для его ослабления ведомство готово сверхнефтегазовые доходы направлять на интервенции на валютном рынке (имеются в виду вложения в валюту „дружественных» стран).
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина против: она говорит, что попытки достичь «старого» курса рубля сделают его искусственным и грозят в будущем девальвацией, а плавающий курс позволяет экономике адаптироваться к новым условиям.
Санкции затронули почти три четверти малого бизнеса в России
Санкции, введенные из-за спецоперации на территории Украины, затронули 73% представителей малого бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения. В нем приняли участие 735 предпринимателей. 25% участников опроса не заметили негативного влияния санкций, еще 2% затруднились ответить. Чаще всего предприниматели сталкивались с уменьшением числа заказов и клиентов (44% всех опрошенных), ростом издержек и инфляцией (41%) и проблемами с поставками (39%). При этом 65% опрошенный считают, что санкции не разрушат экономику России
Новые санкции Великобритании
Великобритания пополнила санкционный список: в него вошли владелец управляющей компании «Интеррос» («Норильский никель», «Роза Хутор», «Петровакс Фарм»), сын главного акционера «Сафмар» Михаила Гуцириева, основной акционер «М.Видео» и «Эльдорадо» Саид Гуцериев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, его супруга Анна Цивилева и Московский индустриальный банк. Как сообщает ТАСС предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, также подпали предприниматель Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), глава трубопроводной компании «Велесстрой» хорват Михайло Перенчевич, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
НАТО признал Россию главной угрозой
Северо-атлантический альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия обозначена как «самая значительная и прямая угроза». Там говорится, что Россия стремится установить «сферы влияния и прямого контроля» и доказала готовность «применить силу для достижения своих политических целей», которые «подрывают международный порядок». При этом также подчеркивается, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, но продолжит сплоченно реагировать на враждебные действия.
Финляндию и Швецию позвали в НАТО
На саммите в Мадриде, где была принята новая стратегическая концепция НАТО, в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию. Страны подпишут протоколы о вступлении в Северо-атлантический альянс.
Швеция и Финляндия решили отказаться от внеблокового статуса после 24 февраля.
Сирия признает ЛНР и ДНР
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В МИД Сирии сообщили, что страна признает независимость ДНР и ЛНР. Решение пока не оформлено на бумаге, но в диппредставительстве заявили о намерении наладить с республиками Донбасса контакты для согласования рамок укрепления отношений, включая установления дипломатических отношений в соответствии с установленными нормами.
Первой независимость республик в конце февраля 2022 года признала Россия, позднее аналогичное решение приняли Абхазия и Южная Осетия, которые в свою очередь также являются частично признанными государствами.