НАТО признал Россию главной угрозой для себя: самое важное о санкциях и спецоперации за 29 июня

Санкции затронули почти три четверти малого бизнеса в России

Санкции, введенные из-за спецоперации на территории Украины, затронули 73% представителей малого бизнеса в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения. В нем приняли участие 735 предпринимателей. 25% участников опроса не заметили негативного влияния санкций, еще 2% затруднились ответить. Чаще всего предприниматели сталкивались с уменьшением числа заказов и клиентов (44% всех опрошенных), ростом издержек и инфляцией (41%) и проблемами с поставками (39%). При этом 65% опрошенный считают, что санкции не разрушат экономику России