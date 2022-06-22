Минтруд России заявил о росте безработицы. Главное о санкциях и спецоперации за 21 июня

— Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Подробнее о том, как работает схема параллельного импорта, мы рассказывали в этом материале.

Глава Еврокомиссии предложила снизить температуру отопления

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию elDiario заявила, что, если снизить температуру отопления в домах на два градуса, ЕС сможет заместить поставки газа по «Северному потоку». Кроме того, Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходимо изучить возможность полной реформы рынка электроэнергии: