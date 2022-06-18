Украина вводит визы для россиян и другие новости вокруг спецоперации за 17 июня

Украина вводит визовый режим для граждан России

Украина вводит визы для граждан России. Об этом написал Владимир Зеленский у себя в Telegram-канале.



— В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины, — написал Зеленский.



Правительство Украины поддержало идею визового режима. Он начнет действовать 1 июля.