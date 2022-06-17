Путин больше часа рассказывал о будущем российской экономики. Вот краткое содержание этой речи

Владимир Путин 17 июня выступил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Публикуем самое важное из его обращения.



О западных «коллегах»

По словам президента, «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий». Конкретно про США Владимир Путин сказал, что они, заявив о победе в холодной войне, объявили себя посланниками господа на Земле, решили, что они избранные, а все остальные — люди второго сорта.

