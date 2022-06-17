Путин больше часа рассказывал о будущем российской экономики. Вот краткое содержание этой речи
Президент назвал шесть принципов развития страны и сказал о влиянии антироссийских санкций
Владимир Путин 17 июня выступил во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Публикуем самое важное из его обращения.
О западных «коллегах»
По словам президента, «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий». Конкретно про США Владимир Путин сказал, что они, заявив о победе в холодной войне, объявили себя посланниками господа на Земле, решили, что они избранные, а все остальные — люди второго сорта.
Также президент заявил, что российская спецоперация на Украине стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на РФ все проблемы в своей экономике.
— Конечно, нам, может, было бы приятно слышать, что мы такие могучие и могущественные. Инфляцию вздуваем до небес. Может, нам и приятно было бы чувствовать такое могущество. Но это не так, ситуация зрела годами, — подчеркнул Путин.
О санкциях
Владимир Путин назвал санкции против РФ безумными и бездумными, а мрачные прогнозы о перспективах российской экономики назвал несбывшимися.
— Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны, — сказал глава государства.
О льготной ипотеке
Ставку по льготной ипотеке опять понизили.
Перечисляя меры поддержки населения, которые уже действуют в России, Владимир Путин заявил, что считает возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, на этот раз — до 7%.
Напомним, сейчас программа продлена до конца 2022 года, текущая ставка по ней составляет 9% годовых.
О продовольственном кризисе
Россия готова внести вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции и Украине, по словам президента, никак не мешает.
— Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят, — заявил Путин. — Есть
О спецоперации
Владимир Путин сказал, что решение о проведении специальной военной операции было вынужденным и необходимым. И при этом сослался на устав ООН.
— Все задачи специальной военной операции будут решены, — заявил президент и сорвал аплодисменты зала.
О поддержке бизнеса
Владимир Путин предложил отказаться от проверок бизнеса. По словам президента, сейчас количество плановых проверок сократилось в шесть раз, при этом количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось.
— Нужно мотивировать предпринимателей. Есть возможность навсегда отказаться от проверок бизнеса, который не связан с высокими рисками причинения вреда, — сказал глава государства.
Соответствующую реформу должны проработать в ближайшее время.
Кроме того, в ближайшее время будет принят закон о сокращении срока давности по налоговым преступлениям. В дальнейшем нужно аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений, сказал Путин.
— Предприятия вынуждены закрываться еще на этапе следствия. Это убытки, экономические и репутационные, — заметил президент.
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Модернизация ЖКХ
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Президент также предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, чтобы кардинально изменить ситуацию. По его словам, сфера недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
Подробнее проблемы в сфере ЖКХ президент планирует обсудить с губернаторами на заседании президиума Госсовета на следующей неделе.
Промышленная ипотека
По словам Путина, необходимо запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.
Принципы долгосрочного развития страны
В заключающей части Путин озвучил шесть принципов долгосрочного развития России:
- открытость;
- опора на предпринимательские свободы;
- ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика;
- социальная справедливость;
- опережающее развитие инфраструктуры;
- достижение технологического суверенитета.