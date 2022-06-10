В ДНР трем наемникам вынесли смертный приговор: главное вокруг спецоперации за 9 июня

В ДНР трех человек приговорили к смертной казни

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил трех человек к смертной казни за участие в боях на стороне Украины. Суд признал их виновными в «участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников», пишет ТАСС. Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим в течение месяца могут обжаловать решение суда ДНР и просить о помиловании. В случае помилования глава ДНР заменит наказание на пожизненное заключение или 25 лет колонии. Если этого не произойдет, осужденных расстреляют.