Названы условия для встречи Путина и Зеленского: главное вокруг спецоперации за 8 июня

Китайская компания Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к компании. По информации агентства, из 19 магазинов прекратили работу уже 4, закрытие других продолжится в ближайшие месяцы.

«Аэрофлот» планирует заказать 300 российских самолетов

Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума, который начнется через неделю. По информации издания, речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, уточняет один из них.