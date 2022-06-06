Три страны закрыли небо для самолета Лаврова, и другие события вокруг спецоперации на Украине 5 июня

О намерении поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки Leopard и зенитные ракеты, сообщило правительство Испании. Об этом написала газета El Pais.

Тем временем скорость поставок оружия от Германии украинский посол назвал «позором». Он считает, что они слишком медленные, а тот факт, что Берлин до сих пор не отправил Киеву танки, по его мнению, и вовсе «войдет в историю».

Внешняя политика

Ряд заявлений по поводу Украины сделал турецкий президент Эрдоган. Он уверен, что:

созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается;