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Спецоперация на Украине

Три страны закрыли небо для самолета Лаврова, и другие события вокруг спецоперации на Украине 5 июня

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Сербия последовательно отказывается вводить санкции против России

Сербия последовательно отказывается вводить санкции против России

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 5 июня.

Поставки вооружений

Владимир Путин поговорил с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин». Особое внимание президент уделил поставкам оружия Украине. По мнению Путина:

  • поставка американских РСЗО Украине ничего не меняет: на вооружении ВСУ и так есть аналогичные системы российского и советского производства, такие как «Град», «Смерч» и «Ураган»;
  • сами дополнительные поставки нужны только для того, чтобы «затянуть как можно дальше вооруженный конфликт»;
  • если Украине поставят ракеты большей дальности, то Россия сделает «соответствующие выводы» и начнет наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает.

О намерении поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки Leopard и зенитные ракеты, сообщило правительство Испании. Об этом написала газета El Pais.

Тем временем скорость поставок оружия от Германии украинский посол назвал «позором». Он считает, что они слишком медленные, а тот факт, что Берлин до сих пор не отправил Киеву танки, по его мнению, и вовсе «войдет в историю».

Внешняя политика

Ряд заявлений по поводу Украины сделал турецкий президент Эрдоган. Он уверен, что:

  • созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушается;
  • страны Запада начали соглашаться с идеей Турции о необходимости реформировать Совет безопасности ООН.

— В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода, — сказал Эрдоган.

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Проблемы возникли у Сергея Лаврова и запланированного ранее визита в Сербию. Он оказался под угрозой, так как Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для российского министра. Об этом пишет сербская газета «Вечерне новости».

Не всё спокойно и в мире спорта. Российский футбольный союз направил в ФИФА протест: поводом для него стало изображение Крыма на форме украинской сборной.

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