Отключение Сбербанка от SWIFT и санкции против патриарха. Главное вокруг спецоперации на Украине за 31 мая

Отмена фестиваля «Новая волна»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» перенесен на следующий год. Ежегодный конкурс должен был традиционно пройти в Сочи в августе.

— Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран, — заявили организаторы, не уточняя деталей.

Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года, до 2014 года включительно он проходил в Юрмале. В разные годы участниками «Новой волны» были Дима Билан, группа Smash!!, Анастасия Стоцкая, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль и другие артисты из разных стран мира. В течение последних двух десятилетий «Новая волна» была крупнейшим конкурсом молодых исполнителей, который инициировала Россия. В конце мая Николай Басков заявлял, что в России собираются создать конкурс, который может стать русскоязычным аналогом «Евровидения». До участия в самом «Евровидении» российских исполнителей в этом году не допустили.