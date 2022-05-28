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Спецоперация на Украине

Раскол церкви и отмена ограничений для службы. Главное вокруг спецоперации на Украине за 27 мая

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Раньше россияне могли заключить контракт с Минобороны до 40 лет, а иностранцы — до 30 лет, но теперь это ограничение снято

Раньше россияне могли заключить контракт с Минобороны до 40 лет, а иностранцы — до 30 лет, но теперь это ограничение снято

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 28 мая.

Новые законы в России

Владимир Путин подписал ряд новых законов. Среди них следующие:

  • об отмене возрастных ограничений для заключения первого контракта с ВС РФ;
  • о запрете регистрировать бренды, если они могут потребителя ввести в заблуждение относительно места производства товара;
  • о ратификации соглашения о вопросах юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств — членов ОДКБ;
  • о ратификации соглашения, которое позволит гражданам Южной Осетии в упрощенном порядке получать гражданство России.

Раскол церкви?

Собор Украинской православной церкви принял решение о полной самостоятельности и независимости. Также Собор выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.

Эту новость прокомментировали сразу несколько церковных деятелей. Александр Щипков, первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, заявил, что такое решение уводит эту церковь в раскол.

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— Единство между Русской православной церковью и Украинской православной церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство, — сказал митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Международные переговоры

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц поговорили по телефону. Как пояснили в Кремле:

  • главы стран обсудили российско-украинские переговоры. Путин подтвердил открытость России к возобновлению диалога с Украиной;
  • также Путин высказался о поставках в Украину западного оружия. По мнению президента, они дестабилизируют ситуацию и обостряют гуманитарный кризис;
  • по мнению Путина, трудности с поставками продовольствия — следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций;
  • Россия готова снизить напряженность на продовольственном рынке собственными поставками сельхозпродукции, но для этого нужно снять санкции;
  • Путин рассказал Шольцу и Макрону, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Донбассе.

В заявлении немецкой стороны сообщается, что:

  • разговор состоялся по германо-французской инициативе.;
  • Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским и дипломатическому решению конфликта;
  • а также к немедленному перемирию и отводу российских войск.

Агенство France-Presse добавило, что Макрон с Шольцем призвали Путина освободить украинских военнопленных с завода «Азовсталь».

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