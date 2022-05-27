Заморозка переговоров и отстранение России от ЧМ по хоккею. Главное вокруг спецоперации на Украине за 27 мая
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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 27 мая.
Переговоры между Россией и Украиной приостановлены
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что переговоры с Украиной заморожены по решению Киева. По его словам, руководство Украины делает заявления, которые противоречат друг другу, и это мешает понять, чего хочет украинская сторона.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий позже уточнил, что переговоры какое-то время находятся «на низком профиле», но этот формат еще не прекращен. Об этом сообщает ТАСС.
Сборные России и Республики Беларусь отстранили от ЧМ по хоккею
На сайте Международной федерации хоккея сообщается, что Россия и Беларусь не могут участвовать в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Ранее Россию лишили права принимать соревнования — матчи ЧМ-2023 должны были пройти в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации на территории Украины организаторы отозвали эти полномочия у России. Чемпионат пройдет в Риге и финском Тампере.
В Херсонской и Запорожской областях будет действовать российский телефонный код
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в Херсон, Мелитополь и Бердянск зашли новые сотовые операторы. Теперь там будет действовать российский телефонный код +7 вместо украинского +380. Какие именно операторы предлагают свои услуги в этих регионах, он не уточнил.
Ранее на российские номера перешли Луганская и Донецкая Народные Республики, независимость которых от Украины Россия признала за несколько дней до начала спецоперации.
McDonald’s определился с будущими названиями (ну почти)
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Сеть ресторанов McDonald’s подала в Роспатент заявки о регистрации новых брендов, которые в будущем могут стать названиями заведений сети. Сам бренд покидает Россию, а сеть ресторанов продана российскому предпринимателю Александру Говору. Накануне сообщалось, что 12 июня первое из заведений откроется под новым брендом. Сегодня агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник опубликовало самые вероятные варианты названия. Среди них упоминаются «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» и «Тот самый».