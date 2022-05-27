Заморозка переговоров и отстранение России от ЧМ по хоккею. Главное вокруг спецоперации на Украине за 27 мая

На сайте Международной федерации хоккея сообщается, что Россия и Беларусь не могут участвовать в программе чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Ранее Россию лишили права принимать соревнования — матчи ЧМ-2023 должны были пройти в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации на территории Украины организаторы отозвали эти полномочия у России. Чемпионат пройдет в Риге и финском Тампере.

В Херсонской и Запорожской областях будет действовать российский телефонный код

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в Херсон, Мелитополь и Бердянск зашли новые сотовые операторы. Теперь там будет действовать российский телефонный код +7 вместо украинского +380. Какие именно операторы предлагают свои услуги в этих регионах, он не уточнил.