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Спецоперация на УкраинеОбзор

Социальные выплаты подняли, Nike ушел из России. Главное вокруг спецоперации на Украине за 25 мая

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Благодаря индексации прожиточного минимума и МРОТ вырастут все выплаты и пособия, которые от них зависят

Благодаря индексации прожиточного минимума и МРОТ вырастут все выплаты и пособия, которые от них зависят

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 25 мая.

Повышение МРОТ и прожиточного минимума

Во время заседания президиума Госсовета Владимир Путин заявил, что пенсии и прожиточный минимум будут внепланово повышены на 10% с 1 июня. Минимальный размер оплаты труда вырастет аналогичным образом с 1 июля. От этих показателей зависит ряд социальных выплат и пособий в России.

Это решение было анонсировано еще в марте, когда стало понятно, что из-за спецоперации на Украине инфляция начала набирать галопирующий темп. Мы посчитали, как изменятся основные выплаты и пособия после индексации.

Уход Nike и Marks & Spencer


Американский производитель одежды и обуви Nike не нашел способ доставлять товары в Россию и не продлил соглашение с Inventive Retail Group — крупнейшим в стране покупателем франшизы. Мы разобрались, когда именно закроются магазины в РФ.


Вслед за Nike об уходе заявил крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer. Компания прекратила поставки в Россию еще в марте, но магазины, работающие по франшизе, продолжали оставаться открытыми. Теперь компания полностью откажется от своей российской франшизы. В России у ритейлера 1200 сотрудников и 48 магазинов, которыми управляет турецкая компания FiBA.

Отменен возрастной предел для контрактников

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон об отмене возрастного предела для прохождения службы по контракту. Его также одобрил Совет Федерации. Мы рассказали о новых условиях пойти служить в Российскую армию по контракту.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман оштрафован за оскорбление власти

Суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману рекордный штраф за репост сторис. Поводом стал комментарий политика в соцсети к цитате Лаврова о том, что «операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире». Полиция посчитала, что комментарий Ройзмана содержит «оскорбление человеческого достоинства и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице Лаврова». Рассказали, какое наказание получил экс-мэр.

Путин и Шойгу навестили раненных на Украине военных

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проведали российских военнослужащих, раненных во время спецоперации на Украине.

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