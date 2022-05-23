Экс-министр труда Новосибирской области стал депутатом Заксобрания

Ярослав Фролов родился в 1976 году в Оби. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, получил степень кандидата медицинских наук. Он занимал должность министра труда и социального развития Новосибирской области с 2017 по 2021 год. В октябре прошлого года он стал главным врачом больницы № 34, должность министра труда заняла Елена Бахарева.