Экс-министр труда Новосибирской области стал депутатом Заксобрания
Ярослав Фролов был кандидатом от партии «Единая Россия»
Член партии «Единая Россия» Ярослав Фролов набрал наибольшее количество голосов на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области по округу № 8, за него проголосовали 65,9% избирателей.
Результаты голосования стали известны 23 мая.
— Набольшее количество голосов набрал представитель партии «Единая Россия» Ярослав Фролов, он набрал 9623 голоса, 65,9%. Следующий кандидат от КПРФ Алексей Горлач — набрал 20,41%, остальные — Андрей Ардатов — 4,63%, Владимир Завалешенко — 1,65%, Эдуард Кожемякин — 4,95%, — рассказала во время пресс-конференции глава избиркома НСО Ольга Благо.
В округ № 8 входят Доволенский, Каргатский, Убинский районы, часть Чулымского (Воздвиженский, Каякский, Кокошинский, Куликовский, Пеньковский, Серебрянский, Ужанихинский сельсоветы) и Кочковского (Быструхинский сельсовет). Голосование проводили на 92 участках в течение трех дней. Общее число избирателей — 43 333 человека. По данным сайта избирательной комиссии НСО, к 15:00 22 мая на довыборах проголосовали 13 114 жителей округа, то есть 30,24% избирателей.
Ярослав Фролов родился в 1976 году в Оби. В 1999 году окончил Новосибирский медицинский институт, получил степень кандидата медицинских наук. Он занимал должность министра труда и социального развития Новосибирской области с 2017 по 2021 год. В октябре прошлого года он стал главным врачом больницы № 34, должность министра труда заняла Елена Бахарева.
В 2020 году депутатом на округе № 8 стал Александр Морозов. В июле 2021 года его лишили мандата. Это произошло после того, как он попал под уголовное дело.