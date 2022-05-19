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В России хотят создать единое движение для детей и подростков

Проект «Большой перемены» сегодня внесли на обсуждение депутатов

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Участниками нового движения могут стать дети с 6 лет

Участниками нового движения могут стать дети с 6 лет

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В Госдуму внесен законопроект о создании общественного движения «Большая перемена». Участниками движения могут быль школьники от 6 лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

В пояснительной записке отмечается, что цель нового движения — содействие государственной политике в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их досуге и профессиональной ориентации. Возглавить наблюдательный совет будет предложено президенту РФ Владимиру Путину. Участие в детском движении будет добровольным. Организация заведет филиалы в регионах и муниципалитетах.

— Кроме того, законопроектом предусматривается возможность участия в деятельности движения некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, цели деятельности которых соответствуют целям деятельности движения, — отмечается в документе.

В настоящее время документ зарегистрирован в парламенте и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

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