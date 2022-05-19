В России хотят создать единое движение для детей и подростков
Проект «Большой перемены» сегодня внесли на обсуждение депутатов
В Госдуму внесен законопроект о создании общественного движения «Большая перемена». Участниками движения могут быль школьники от 6 лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.
В пояснительной записке отмечается, что цель нового движения — содействие государственной политике в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их досуге и профессиональной ориентации. Возглавить наблюдательный совет будет предложено президенту РФ Владимиру Путину. Участие в детском движении будет добровольным. Организация заведет филиалы в регионах и муниципалитетах.
— Кроме того, законопроектом предусматривается возможность участия в деятельности движения некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, цели деятельности которых соответствуют целям деятельности движения, — отмечается в документе.
В настоящее время документ зарегистрирован в парламенте и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.