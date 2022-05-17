Национализация АВТОВАЗа и эвакуация с «Азовстали». Главное о спецоперации на Украине за 16 мая
Собрали главные события последних суток в одной подборке
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 16 мая.
Национализация АВТОВАЗа
Минпромторг РФ объявил о переходе российских активов концерна Renault в государственную собственность: основной из них — АВТОВАЗ — передадут профильному институту НАМИ. Владельцем другого предприятия Renault — завода в Москве — станет правительство столицы. Обслуживанием проданных ранее автомобилей Renault займутся дилеры Lada.
На заводе Renault, который перешел в собственность Москвы, будут производить автомобили под брендом «Москвич», сообщил мэр города Сергей Собянин. Мы сделали ностальгическую подборку об этих легендарных машинах.
Также директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак рассказал, что Renault Duster локализуют под брендом Lada.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Весь день в мире продолжались дискуссии на самом высоком уровне о потенциальном вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Правительство Швеции заявило, что направит представителей в Турцию для разрешения существующих недоразумений в связи с возможным вступлением королевства в НАТО, сообщил телеканал SVT со ссылкой на шведского министра обороны Петера Хультквиста.
В свою очередь лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что Соединенные Штаты смогут ратифицировать заявку на членство Швеции в НАТО до августа.
В ответ выступили российские дипломаты. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Североатлантический альянс не должен питать никаких иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением в этот блок Швеции и Финляндии, и заявил, что такое вступление станет «очередной ошибкой с далеко идущими последствиями».
Однако президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите глав стран ОДКБ, высказался гораздо более мягко. Он заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы, а ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса.
Турция же еще раз подтвердила, что не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
Импортозамещение
Кроме национализации АВТОВАЗа, в сфере бизнеса случилось еще два громких события.
АНО «Цифровые платформы» объявила об открытии доступа к магазину NashStore, российскому аналогу Google Play, для скачивания приложений на смартфоны. Мы попытались воспользоваться магазином, и вот что из этого вышло.
McDonald's объявил об окончательном уходе из России и продаже своего бизнеса — ресторанов, которые были закрыты с марта. Разобрались, что будет с ресторанами в 22 регионах, где они продолжали работать в обычном режиме.
Гуманитарный коридор с «Азовстали»
В результате переговоров с представителями ВСУ была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали», заявили в Минобороны России. В районе завода был открыт гумкоридор, по которому раненые украинские военнослужащие были доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске.
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Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что всего было эвакуировано 264 человека, в том числе 53 тяжелораненых. Их планируют вернуть на территорию, подконтрольную Украине, путем обмена пленными.