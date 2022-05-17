Национализация АВТОВАЗа и эвакуация с «Азовстали». Главное о спецоперации на Украине за 16 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.



Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 16 мая.



Национализация АВТОВАЗа

Минпромторг РФ объявил о переходе российских активов концерна Renault в государственную собственность: основной из них — АВТОВАЗ — передадут профильному институту НАМИ. Владельцем другого предприятия Renault — завода в Москве — станет правительство столицы. Обслуживанием проданных ранее автомобилей Renault займутся дилеры Lada.