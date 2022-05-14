Уходит бумага, но приходит Южная Осетия? Главное о спецоперации на Украине за 13 мая
Собрали главные события последних суток в одной подборке
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.
Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 13 мая.
Новые территории?
Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в июле. Соответствующий указ подписал президент республики.
Даниил Бессарабов, зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству, прокомментировал инициативу Херсонской области о вхождении в состав России.
— Конституция РФ предусматривает возможность принятия в Россию нового субъекта, но осуществляется это в соответствии с федеральным конституционным законом. Осуществляется это по взаимному согласию России и данного государства или его части на основе доброй воли и заключенного международного договора, — подчеркнул Бессарабов.
Экономика
Главные новости — тезисно:
- по итогам апреля автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%;
- маркетплейсы Ozon, «Яндекс.Маркет» и Wildberries разрешили продавать товары из списка для параллельного импорта;
- власти Самарской области рассчитывают, что АВТОВАЗ перейдет под российское управление до конца мая;
- финский производитель продуктов питания Raisio продал свой потребительский бизнес в России;
- Sylvamo, которой принадлежат бренд офисной бумаги SvetoCopy и Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, уходит из России;
- в App Store появились мошеннические приложения, имитирующие сервисы Сбербанка;
- как сообщил Росстат, инфляция в апреле составила 1,56%, в годовом выражении — 17,83%.
По данным торгов, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года. Евро растет на 1,57%, до 66,28 рубля.
Дела о фейках
Вчера случилось два важных события:
- медиаменеджера, журналиста, блогера и автора популярных кулинарных книг Веронику Белоцерковскую объявили в розыск. Ранее СК завел на нее дело за фейки о ВС России;
- мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом) на 12,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.
Внешняя политика
Сразу несколько ярких высказываний, посвященных России, пришло из Польши. Так, по мнению премьер-министра Матеуша Моравецкого, Россия использует идеологию «русского мира» для обоснования своих выдуманных прав и привилегий. Моравецкий назвал ее эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью».
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— Недостаточно поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию, — призвал премьер-министр.
Чуть позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.
Выступил и глава МИД России Сергей Лавров. Коротко — о том, что он сказал:
- РФ на СМИД СНГ подробно рассказала о положении дел вокруг Украины. Все участники заседания СМИД СНГ высказались за укрепление авторитета содружества;
- РФ и партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей;
- Украина в контактах с РФ заявляет, что готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны;
- то, что творят в Литве, в том числе с памятниками, не поддается разумному объяснению.
Великобритания расширила санкционный список россиян. Под ограничения, в частности, попадут Людмила Очеретная (бывшая супруга Владимира Путина), Игорь Путин (двоюродный брат президента), Роман Путин (сын двоюродного брата президента), Алина Кабаева и ее бабушка Анна Зацепилина.
Другие новости политики к этому часу:
- о поддержке заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО заявили США. Латвия, Литва и Эстония будут стремиться «как можно быстрее» ратифицировать эти заявки;
- Россия высылает 10 румынских дипломатов в ответ на аналогичное румынское решение;
- Владимиру Путину позвонил канцлер Германии Олаф Шольц. Политики обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты;
- страны G7 намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки;
- ЕС решил дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине, общая сумма помощи будет доведена до 2 миллиардов евро;
- ЕС работает над возможностью использования замороженных активов России и россиян для помощи Украине.
Вчера мы опубликовали несколько полезных текстов. Прочитайте, кто останется дома даже при мобилизации и почему сразу несколько иностранных автобрендов решили заменить местное производство импортом аналогичных автомобилей из-за границы.
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