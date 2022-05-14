Уходит бумага, но приходит Южная Осетия? Главное о спецоперации на Украине за 13 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.



Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 13 мая.

Новые территории?

Референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет в июле. Соответствующий указ подписал президент республики.

