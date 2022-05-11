Херсонская область Украины хочет войти в состав России без референдума
Регион готовит соответствующее обращение к Владимиру Путину
Руководство Херсонской области Украины планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Также власти Херсонской области планируют до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации.
— Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации, — сказал Стремоусов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это заявление:
— Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом.
Херсон, по заявлению российского Министерства обороны от 2 марта, находится под полным контролем Вооруженных сил РФ.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
О стремлении региона войти в Россию Стремоусов заявил еще 7 мая. Ранее о намерении войти в состав России заявляла ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник 27 марта сказал, что в скором времени будет проведен референдум об этом. Позже он уточнил, что это его частное мнение и подготовка к референдуму не ведется. Аналогичное заявление еще в марте сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.