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Спецоперация на Украине

Херсонская область Украины хочет войти в состав России без референдума

Регион готовит соответствующее обращение к Владимиру Путину

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Регион хочет до конца года перейти на российское законодательство

Регион хочет до конца года перейти на российское законодательство

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Руководство Херсонской области Украины планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Также власти Херсонской области планируют до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации.

— Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации, — сказал Стремоусов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на это заявление:

— Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом.

Херсон, по заявлению российского Министерства обороны от 2 марта, находится под полным контролем Вооруженных сил РФ.

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О стремлении региона войти в Россию Стремоусов заявил еще 7 мая. Ранее о намерении войти в состав России заявляла ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник 27 марта сказал, что в скором времени будет проведен референдум об этом. Позже он уточнил, что это его частное мнение и подготовка к референдуму не ведется. Аналогичное заявление еще в марте сделал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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