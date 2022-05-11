Херсонская область Украины хочет войти в состав России без референдума

Руководство Херсонской области Украины планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ, заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Также власти Херсонской области планируют до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации.

— Никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации, — сказал Стремоусов.