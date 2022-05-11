Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире
Онлайн-хроника военной операции
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
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Страховые компании приостановили выплату инвестиционного дохода по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), поскольку часть средств клиентов была инвестирована в иностранные активы, а выплаты заблокировали из-за санкций. Негативные отзывы пишут клиенты компаний «Сбербанк страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «Ингосстрах-Жизнь», «Югория-Жизнь», «Капитал Лайф Страхование Жизни».
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Последние новости к этому часу:
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе до
25 мая. Мы рассказывали подробно, что это значит для жителей;
- Новая Зеландия ввела очередные санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан. В частности, под санкции подпали официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев;
- Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение помощи Украине до
$ 40 млрд;
- Чехия заняла место России в Совете ООН по правам человека. Резолюция о включении Чехии в СПЧ ООН набрала 157 голосов при необходимом минимуме в 97 голосов. Россия была исключена из Совета по правам человека после принятия резолюции о приостановке ее членства на специальной сессии Генассамблеи
7 апреля, посвященной событиям в городе Буче на Украине.
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События 10 мая коротко
- Финляндия остановила платежи, имеющие отношение к российской компании Faberlic. Напомним, ее руководитель Алексей Нечаев попал под санкции ЕС в феврале, будучи депутатом Госдумы РФ;
- Украина уведомила «Газпром» о прекращении приема газа для транзита через свою ГИС «Сохрановка» с
7 часовпо Москве 11 мая. Представитель «Газпрома» ответил журналистам, что не видит никаких препятствий для продолжения транзита газа через Украину в прежнем режиме;
- Белоруссия объявила, что развернула свои силы спецопераций на границе с Украиной;
- сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», в связи с происходящим на Украине;
- Минобороны России сообщило, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских военных, завершив зачистку Попасной и прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, вышла на административную границу ЛНР.
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