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Пять российских губернаторов заявили об уходе

Большинство из них не дождется конца текущих сроков

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Заявления чиновников, хоть и сделаны в один день, очень отличаются

Заявления чиновников, хоть и сделаны в один день, очень отличаются

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Четыре губернатора российских регионов 10 мая объявили об уходе в отставку, еще один — об отказе идти на новый срок осенью.

Первым об отставке заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

— Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым, — сообщил он в своем обращении.

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки говорили об уязвимости томского губернатора в связи с высоким протестным потенциалом региона.

Следующим с сообщением об отставке выступил глава Кировской области Игорь Васильев. Он сказал, что продолжит все свои начинания, сделанные в регионе, уже на федеральном уровне, но не уточнил, в каком качестве.

Позже губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет переизбираться на следующий срок. И также намекнул на федеральную карьеру:

— Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности, — написал глава региона во «ВКонтакте».

Срок полномочий Любимова истекает осенью 2022 года. Он занимал пост главы Рязанской области с 2017 года.

Четвертое заявление сделал глава Саратовской области Валерий Радаев. Он заявил, что досрочно сложит полномочия и сосредоточится на «другом направлении работы».

Пятым об отставке объявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.

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