Пять российских губернаторов заявили об уходе
Большинство из них не дождется конца текущих сроков
Четыре губернатора российских регионов
Первым об отставке заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
— Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым, — сообщил он в своем обращении.
Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки говорили об уязвимости томского губернатора в связи с высоким протестным потенциалом региона.
Следующим с сообщением об отставке выступил глава Кировской области Игорь Васильев. Он сказал, что продолжит все свои начинания, сделанные в регионе, уже на федеральном уровне, но не уточнил, в каком качестве.
Позже губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не будет переизбираться на следующий срок. И также намекнул на федеральную карьеру:
— Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности, — написал глава региона во «ВКонтакте».
Срок полномочий Любимова истекает осенью 2022 года. Он занимал пост главы Рязанской области с 2017 года.
Четвертое заявление сделал глава Саратовской области Валерий Радаев. Он заявил, что досрочно сложит полномочия и сосредоточится на «другом направлении работы».
Пятым об отставке объявил глава Марий Эл Александр Евстифеев.