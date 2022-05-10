Пять российских губернаторов заявили об уходе

Четыре губернатора российских регионов 10 мая объявили об уходе в отставку, еще один — об отказе идти на новый срок осенью.



Первым об отставке заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

— Я оставляю пост губернатора. В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым, — сообщил он в своем обращении.

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в докладе о губернаторах с наибольшими рисками отставки говорили об уязвимости томского губернатора в связи с высоким протестным потенциалом региона.