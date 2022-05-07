Создано новое учреждение, которое будет отвечать за транспорт губернатора, — в правительстве НСО объяснили зачем

В декабре глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класса — теперь его возят на этой машине с синей мигалкой и в сопровождении машины ГИБДД. Этот автомобиль не совсем новый — 2019 года. История и обзор машины — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.