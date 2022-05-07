Создано новое учреждение, которое будет отвечать за транспорт губернатора, — в правительстве НСО объяснили зачем
Там также уточнили, повлечет ли это дополнительные расходы из бюджета
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о создании учреждения для транспортного обслуживания губернатора и правительства.
По постановлению
Часть штата «Хозяйственного управления» перейдет в новообразованный «Автотранспортный комбинат». При этом предельная штатная численность хозуправления составит 425 человек.
В пресс-службе правительства НСО пояснили НГС, что потребность в реорганизации возникла в связи с необходимостью повышения эффективности управления учреждением, а также повышения качества оказываемых услуг, в том числе это позволит двум учреждениям более эффективно направлять деньги «на укрепление материально-технической базы».
В пресс-службе заверили, что дополнительных затрат из бюджета реорганизация за собой не повлечет.
— Реорганизация не повлечет за собой увеличения бюджетных ассигнований, выделенных на его содержание, и в то же время позволит обеспечить налаженную систему управления финансами обоих учреждений.
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