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Создано новое учреждение, которое будет отвечать за транспорт губернатора, — в правительстве НСО объяснили зачем

Там также уточнили, повлечет ли это дополнительные расходы из бюджета

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Из «Хозяйственного управления» выделили «Автотранспортный комбинат»

Из «Хозяйственного управления» выделили «Автотранспортный комбинат»

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о создании учреждения для транспортного обслуживания губернатора и правительства.

По постановлению № 194-рп из ГКУ «Хозяйственное управление» выделят ГБУ «Автотранспортный комбинат». Кроме транспортного обслуживания комбинат будет отвечать за уборку территорий вокруг правительственных зданий «с помощью специальных уборочных транспортных средств».

Часть штата «Хозяйственного управления» перейдет в новообразованный «Автотранспортный комбинат». При этом предельная штатная численность хозуправления составит 425 человек.

В пресс-службе правительства НСО пояснили НГС, что потребность в реорганизации возникла в связи с необходимостью повышения эффективности управления учреждением, а также повышения качества оказываемых услуг, в том числе это позволит двум учреждениям более эффективно направлять деньги «на укрепление материально-технической базы».

В пресс-службе заверили, что дополнительных затрат из бюджета реорганизация за собой не повлечет.

— Реорганизация не повлечет за собой увеличения бюджетных ассигнований, выделенных на его содержание, и в то же время позволит обеспечить налаженную систему управления финансами обоих учреждений.

В декабре глава Новосибирской области Андрей Травников получил в свое распоряжение черный представительский Mercedes-Benz S-Класса — теперь его возят на этой машине с синей мигалкой и в сопровождении машины ГИБДД. Этот автомобиль не совсем новый — 2019 года. История и обзор машины — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

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