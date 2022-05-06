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Где в Новосибирске будут раздавать георгиевские ленты — называем места

Их можно будет получить 7, 8 и 9 мая

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Георгиевская лента — лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосами, является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России

Георгиевская лента — лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосами, является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России

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Накануне празднования 77-й годовщины Победы ветеранские общественные организации, ресурсный центр и волонтеры-дружинники раздают жителям Новосибирска георгиевские ленточки, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

7 мая в 12 часов в Материнском сквере на улице Богдана Хмельницкого в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится соответствующая патриотическая акция «Лента Победы».

Студенческие отряды занимаются раздачей лент последние две недели.

— В конце апреля мы раздали около десяти тысяч георгиевских лент в вузах и колледжах Новосибирской области. Эту работу мы продолжим в 21:00 на акции «Свеча памяти» на монументе Славы 8 мая, а также 9 мая в День Победы, во время митинга и торжественного возложения цветов, — рассказал НГС руководитель Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов Леонид Кириенко.

В 2021 году в преддверии Дня Победы в Новосибирске и области работали две сотни пунктов выдачи черно-оранжевых лент. Было роздано 80 тысяч штук.

В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате. По ссылке — афиша всех запланированных в Новосибирске мероприятий.

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