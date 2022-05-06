Где в Новосибирске будут раздавать георгиевские ленты — называем места
Их можно будет получить 7, 8 и 9 мая
Накануне празднования
7 мая в 12 часов в Материнском сквере на улице Богдана Хмельницкого в рамках празднования
Студенческие отряды занимаются раздачей лент последние две недели.
— В конце апреля мы раздали около десяти тысяч георгиевских лент в вузах и колледжах Новосибирской области. Эту работу мы продолжим в 21:00 на акции «Свеча памяти» на монументе Славы 8 мая, а также 9 мая в День Победы, во время митинга и торжественного возложения цветов, — рассказал НГС руководитель Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов Леонид Кириенко.
В 2021 году в преддверии Дня Победы в Новосибирске и области работали две сотни пунктов выдачи черно-оранжевых лент. Было роздано 80 тысяч штук.
В этом году все мероприятия Дня Победы пройдут в традиционном формате. По ссылке — афиша всех запланированных в Новосибирске мероприятий.