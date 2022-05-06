Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире
Онлайн-хроника военной операции
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что единственная возможность сохранить суверенитет для европейских государств — выход из Евросоюза.
— Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит их граждан, более не будет учитываться. <...> Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет, — рассуждает Володин.
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С «Азовстали» в Мариуполе и ближайших территорий эвакуировали около 500 мирных жителей, сообщает генсек ООН Антониу Гутерриш.
— Надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданскому населению, — написал Гутерриш.
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя проходит при поддержке представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Сообщалось, что более 400 эвакуированных человек добрались до Запорожья. По данным Минобороны России, еще около сотни человек перевезли в ДНР.
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Офис генпрокурора Украины выписал ряд повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Основной франчайзи KFC и Pizza Hut, польская компания AmRest, попыталась продать инвестфонду «ВТБ Капитал» свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. Однако сделка сорвалась из-за санкций.
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От оплаты поставок российского газа в рублях отказалась Австрия.
— Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения, — сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными».
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.
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Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, уточняет CNN. При этом источники телеканала подчеркивают, что США точно не знали, как именно Киев воспользуется разведданными.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в результате пожара, детонации боезапаса и затопления крейсера «Москва» погиб 1 военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
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Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химический арсенал.
Россия не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
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События 5 мая коротко
- в ООН заявили о начале операции по эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Накануне в Минобороны России заявили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 по московскому времени будет открыт гуманитарный коридор для этих целей;
- несколько часов шел обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области со стороны Украины, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирного населения нет, повреждены линии электропередачи и пять домов. Напомним, в Белгородской области установлен «желтый» уровень террористической опасности;
- британская налоговая служба перестала признавать статус Мосбиржи с
5 мая;
- в Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, опасность террористических актов сохраняется. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев;
- режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до
13 мая, сообщила Росавиация.
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