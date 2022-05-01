Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире
Онлайн-хроника военной операции
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
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Украинские СМИ публиковали кадры с Анджелиной Джоли, гуляющей по Львову. Позднее в телеграм-канале Baza появилось видео, на котором актриса бежит в укрытие во время воздушной тревоги во Львове. Напомним, Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев.
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События 30 апреля коротко
Вот что произошло в минувшую субботу, 30 апреля:
- российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по Dota 2 из-за того, что один из игроков нарисовал похожий на букву Z символ на мини-карте. Позднее команда сообщила, что расторгла контракт с этим игроком;
- Россия призывает другие страны придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны и сама четко следует пониманию недопустимости такого конфликта — об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков;
- IKEA продлила приостановку работы в России до 31 августа. Причиной такого решения указана «невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки в магазины»;
- Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России.
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