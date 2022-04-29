ВЦИОМ и ФОМ обновили рейтинги доверия правительству и президенту
По данным этих двух опросов, Владимиру Путину доверяет около 80% респондентов
ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение» вновь обновили рейтинги правительства и президента: сейчас их публикуют каждую неделю. Согласно свежим данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Владимира Путина снизился за неделю на 0,7 процентных пункта и составил 77,7%. При этом на прямой вопрос о доверии ему положительно ответили 80,6% респондентов (минус 0,1%)Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,5% (минус 1,7%) и 51,8% (минус 1,6%) и соответственно.
У ФОМ числа немного иные. По данным их опроса, работу президента хорошо оценивают 82% респондентов — плюс 1% за неделю, а доверяют ему 80%. Работу правительства хорошо оценивают 57% опрошенных, как и неделю назад, а вот одобрение деятельности Михаила Мишустина на посту премьер-министра снижается — уже 58% вместо 60%.