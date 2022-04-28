ВЦИОМ пересчитал патриотов России

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, посвященного патриотизму россиян и их мнению о наиболее значимых событиях современной России. Патриотами себя назвали 92% опрошенных. Для сравнения: в 2000 году такой ответ дали 84%.



На второй вопрос можно было дать сразу несколько ответов: участников исследования спросили, что значит для них «быть патриотом». По 50% набрали варианты «любить свою страну» и «работать и действовать во благо страны». 44% респондентов уверены, что патриот защищает свою страну от любых нападок и обвинений, 34% — что он стремится к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% — что говорит о своей стране правду, какой бы горькой она ни была.

