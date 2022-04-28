ВЦИОМ пересчитал патриотов России
И выяснил, что для них патриотизм
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, посвященного патриотизму россиян и их мнению о наиболее значимых событиях современной России. Патриотами себя назвали 92% опрошенных. Для сравнения: в 2000 году такой ответ дали 84%.
На второй вопрос можно было дать сразу несколько ответов: участников исследования спросили, что значит для них «быть патриотом». По 50% набрали варианты «любить свою страну» и «работать и действовать во благо страны». 44% респондентов уверены, что патриот защищает свою страну от любых нападок и обвинений, 34% — что он стремится к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% — что говорит о своей стране правду, какой бы горькой она ни была.
Еще два вопроса были открытыми, то есть респондентам не предлагали вариантов ответа — они их называли сами. В исследовании представлены ответы на них 2% опрошенных. Первый из этих вопросов был о событиях в жизни страны за последние 10–15 лет, которые вызывают у респондента чувство гордости. 18% ответили, что это присоединение Крыма или строительство Крымского моста, еще 18% связали чувство гордости с событиями в Донбассе и проведением спецоперации. 34% не смогли ответить на этот вопрос, 12% считают, что таких событий не было.
Второй из открытых вопросов был о достижениях страны за этот же период, которыми гордятся респонденты. 8% связали свою гордость с возрождением армии, 7% — с покорением космоса, по 4% — со спортивными достижениями, присоединением Крыма и импортозамещением. 48% затруднились ответить, 11% сказали, что таких достижений не было.