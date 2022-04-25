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Спецоперация на УкраинеОнлайн-трансляция

Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Илья Ненко

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Что известно о пожаре на нефтебазе в Брянске

В ночь на понедельник в Брянске загорелась нефтебаза «Дружба». Пожару присвоен повышенный ранг.

Местные жители говорят, что слышали мощные хлопки и взрывы перед тем, как на нефтебазе начался пожар.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в службу в 02:00 25 апреля 2022 года. К месту вызова отправились пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. Дальнейшая информация уточняется.

Брянская область граничит с Украиной и Белоруссией. 11 апреля в регионе на 15 суток объявили желтый уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли жилые дома в Брянской области.

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Илья Ненко

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В школах Приморья начали открывать учебную неделю исполнением гимна и поднятием флага. 19 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что школьники будут начинать каждую учебную неделю с исполнения гимна с 1 сентября нового учебного года, но приморские власти решили стать пионерами этой традиции.

— В Приморье первыми дали начало новой традиции — поднимать флаг России и исполнять государственный гимн в начале каждой учебной недели в общеобразовательных учреждениях. Первой в стране церемонию провела школа № 6 Владивостока, — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Во всех школах Приморья линейки введены с сегодняшнего дня, 25 апреля.

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События 24 апреля коротко

Мы продолжаем вести хронику российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 24 апреля:

  • Минпромторг составил список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь — всего более 50 групп товаров;
  • Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com, посвященный игре в шахматы. В реестр попали две ссылки с материалами о спецоперации на Украине;
  • глава СКР поручил расследовать дело по факту обстрела Белгородской области с территории Украины.

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