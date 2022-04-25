Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

В ночь на понедельник в Брянске загорелась нефтебаза «Дружба». Пожару присвоен повышенный ранг.

Местные жители говорят, что слышали мощные хлопки и взрывы перед тем, как на нефтебазе начался пожар.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в службу в 02:00 25 апреля 2022 года. К месту вызова отправились пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. Дальнейшая информация уточняется.