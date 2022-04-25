Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции
Марин ле Пен уже поздравила своего соперника
Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, передает ТАСС.
По предварительным оценкам, во втором туре Макрон получил 57,6% голосов. Его соперница, Марин ле Пен, набрала 42,4%.
Напомним, Макрон — основатель движения «На марше», он находится на посту президента с 2017 года. Тогда он также победил Ле Пен, выступающую от партии «Национальное объединение». Новые выборы сделали Макрона первым после Жака Ширака президентом Франции, которому удалось избраться на второй срок.
Ле Пен уже признала свое поражение и позвонила Макрону, чтобы поздравить его. Новоизбранный президент в ближайшее время должен выступить перед французами на Марсовом поле.