СЕЙЧАС +1°С
Пробки 0/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняКак студентка-айтишница живет в коммуналке
Все новости
Все новости

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции

Марин ле Пен уже поздравила своего соперника

132
Выборы проходили на фоне относительно низкой явки

Выборы проходили на фоне относительно низкой явки

Поделиться

Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, передает ТАСС.

По предварительным оценкам, во втором туре Макрон получил 57,6% голосов. Его соперница, Марин ле Пен, набрала 42,4%.

Напомним, Макрон — основатель движения «На марше», он находится на посту президента с 2017 года. Тогда он также победил Ле Пен, выступающую от партии «Национальное объединение». Новые выборы сделали Макрона первым после Жака Ширака президентом Франции, которому удалось избраться на второй срок.

Ле Пен уже признала свое поражение и позвонила Макрону, чтобы поздравить его. Новоизбранный президент в ближайшее время должен выступить перед французами на Марсовом поле.

Франциявыборыпобедилпрезидентрезультатыпрезидентские выборыЭммануэль МакронМарин ле Пен
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2