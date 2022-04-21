Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе
Президент назвал это нецелесообразным
Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий приказал министру обороны Сергею Шойгу отменить штурм.
Разговор произошел во время визита Шойгу в Кремль. Он отчитался перед президентом Владимиром Путиным о взятии Мариуполя под контроль.
Сергей Шойгу назвал Мариуполь столицей националистического «Азова» и рассказал, что сам город освобожден, но в «Азовстали» остаются боевики. В ответ Владимир Путин сказал, что штурм считает нецелесообразным.
— Это тот случай, когда мы должны думать <...> о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров, — заявил президент и приказал отменить штурм.
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Также президент заявил, что «не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела». Сергей Шойгу в ответ заверил, что на завершение операции по «Азовстали» потребуется еще три-четыре дня.