Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе

Также президент заявил, что «не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела». Сергей Шойгу в ответ заверил, что на завершение операции по «Азовстали» потребуется еще три-четыре дня.