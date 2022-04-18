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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Виктор Старцев

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События 16 и 17 апреля коротко

  • Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных;
  • МИД РФ заявил о персональных санкциях в отношении ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей — им запрещен въезд на территорию России. В список попали 13 человек;
  • из Google Play удалили приложение «Сбермегамаркет», теперь оно недоступно для скачивания и обновления, но ранее установленные приложения работают стабильно;
  • Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после прекращения спецоперации и выведения российских войск с территории Украины, заявил Владимир Зеленский;
  • по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам хочет выиграть время, обращаясь к НАТО за военной помощью;
  • Минобороны РФ сообщило о проведении операции по освобождению заложников, удерживавшихся нацистами в турецкой мечети в Мариуполе. Мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наемники.

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