Сотни миллионов и роскошные авто: смотрим декларации депутатов Госдумы от НСО
Богаче всех оказался Игорь Антропенко, а самый скромный доход получил Максим Гулин
Госдума отчиталась о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2021 год. Депутаты из Новосибирской области попали в список — смотрим, что они задекларировали.
Самым обеспеченным депутатом от нашего региона стал Игорь Антропенко («Единая Россия»). Он задекларировал доход в 112 миллионов 371 тысячу рублей. При этом в декларации указан лишь один объект недвижимости, который находится в пользовании, но не в собственности. Это квартира площадью в 50,5 квадратных метров. Супруге Игоря Антропенко принадлежит земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки в 2000 квадратов, жилой дом на 789 квадратов, две квартиры — на 104 и 121 квадрат и машино-место. Также жена Антропенко пользуется автомобилями «Ауди-Кваттро R8» и «Мерседес-Бенц GLE 400». Доход супруги при этом составляет 1 миллион 188 тысяч рублей.
На втором месте — первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Его годовой доход — 40 миллионов 448 тысяч рублей. Супруга Жукова тоже получила приличный доход за минувший год — 13 миллионов 128 тысяч рублей. В общем совместном пользовании у супругов земельный участок в 3817 квадратных метров, дом в 626,4 квадрата и квартира на 267,3 квадрата. У каждого по личному машино-месту. Александр Жуков также ездит на автомобиле «Амбассадор-Гранд».
Затем Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду»). Его годовой доход — 8 миллионов 590 тысяч рублей. Доход его супруги почти в два раза меньше — 4 миллионов 370 тысяч. В общем совместном пользовании у супругов земельный участок (1,2 тысячи квадратов), дачный дом на 433 квадратов. Также Александру принадлежит пара нежилых помещения (в одном — лишь доля). Чета Аксененко владеет двумя автомобилями — «Тойота Ленд Крузер 100» (у мужа) и «Порш-Кайен» (у жены). На срок полномочий депутата Госдумы семье Александра предоставлена квартира площадью 119,5 квадратных метров. Еще одна квартира на 174 квадратных метра записана пополам на двоих детей четы.
В декларации депутата Виктора Игнатова («Единая Россия») не оказалось никакой указанной собственности. В пользовании у него две квартиры — 102 и 83 квадрата. В декларации указаны три ребенка, а вот супруги нет. Доход Виктора Игнатова за 2021 год составил 5 миллионов 746 тысяч рублей.
Депутат Дмитрий Савельев («Единая Россия») задекларировал 5 миллионов 754 тысячи рублей дохода. Он владеет квартирой (99 кв. м), четырьмя маленькими нежилыми помещениями и машиноместом в большом комплексе. В пользовании у него две квартиры — 61 и 76 квадратов. Супруга и дети в декларации не значатся.
Александр Терентьев («Справедливая Россия — За правду») за прошлый год заработал 5 миллионов 579 тысяч рублей. В собственности у депутата тоже ничего не указано. Есть лишь две квартиры в безвозмездном пользовании — на 663 и 200 квадратов. При этом Терентьев ездит на «Мерседес-Бенц S500 4MATIC». А вот у супруги Терентьева есть сразу несколько объектов недвижимости: три земельных участка на 1639, 2555, 1200 квадратов и четыре дома (два по 69 квадратов, 49 и 663 квадрата). Годовой доход супруги при этом составляет скромные 615 тысяч рублей.
У депутата Олега Иванинского («Единая Россия») задекларированы 3 миллиона 593 тысяч рублей. При этом в декларации указаны лишь объекты недвижимости, находящиеся в пользовании: наемная квартира на срок полномочий депутата Госдумы в 84,3 квадрата и еще одна квартира в 125 квадратов. Они же указаны у его супруги. Женщина владеет гаражом в 22,9 квадратов и ездит на автомобиле «Тойота-Хайлендер». Доход жены Иванинского за прошлый год составил всего 522 тысячи.
Доход Рената Сулейманова (КПРФ) за 2021 год составил 2 миллиона 515 тысяч рублей. Сулейманов владеет земельным участком на 600 квадратов, квартирой в 101 квадрат и долей в квартире в 56,7 квадратов и машино-местом. Также у него есть квартира в пользовании в 57 квадратов. Жена и дети в декларации не указаны.
Самым скромным оказался доход Максима Гулина («Новые люди»). За 2021 год он составил всего 1 миллион 864 тысяч рублей. В собственности у депутата находится 1/5 доля земельного участка под строительство — его площадь 800 квадратов. В безвозмездном пользовании у него есть дом на 42 квадрата и наемная на срок полномочий депутата Госдумы квартира на 86,6 квадратов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, самые большие доходы в прошлом году были у Владимира Блоцкого — более 3,5 миллиарда рублей. Он заработал в 345 раз больше, чем Путин.