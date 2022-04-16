Сотни миллионов и роскошные авто: смотрим декларации депутатов Госдумы от НСО

Госдума отчиталась о доходах и имуществе высших должностных лиц и депутатов за 2021 год. Депутаты из Новосибирской области попали в список — смотрим, что они задекларировали.



Самым обеспеченным депутатом от нашего региона стал Игорь Антропенко («Единая Россия»). Он задекларировал доход в 112 миллионов 371 тысячу рублей. При этом в декларации указан лишь один объект недвижимости, который находится в пользовании, но не в собственности. Это квартира площадью в 50,5 квадратных метров. Супруге Игоря Антропенко принадлежит земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки в 2000 квадратов, жилой дом на 789 квадратов, две квартиры — на 104 и 121 квадрат и машино-место. Также жена Антропенко пользуется автомобилями «Ауди-Кваттро R8» и «Мерседес-Бенц GLE 400». Доход супруги при этом составляет 1 миллион 188 тысяч рублей.

