Самый богатый депутат Госдумы за год заработал в 345 раз больше, чем Путин. Рассказываем, кто это

Депутаты Госдумы отчитались о доходах, полученных ими за 2021 год. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, самые большие доходы в прошлом году были у Владимира Блоцкого — более 3,5 миллиардов рублей. Если быть точнее, то 3 520 905 339 рублей 98 копеек. Еще 3,8 миллионов рублей составили доходы его супруги. Владимир Блоцкий в Госдуме представляет партию КПРФ и является заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам.

Согласно декларации, Блоцкому принадлежат восемь земельных участков в России и один в Великобритании. В Великобритании же у депутата есть жилой дом, еще три дома — в России. Также в России у него есть четыре квартиры и два машиноместа. Супруге Блоцкого принадлежат два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры (одна из них в долевой собственности), три машиноместа и смотровой колодец. У семьи четыре автомобиля Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S принадлежат депутату, Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC и Ford F450 — его жене.