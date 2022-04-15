«Страшнее мне не было никогда». Монолог жены участника спецоперации

Вначале он был очень растерян. Хотел вернуться и уволиться. Он не должен был там оказаться — его выбрали на замену другому человеку. Сейчас Сережа уже не так категоричен. Не знаю, как он ко всему этому внутри относится и какое решение примет в итоге. Пока мы об этом не говорим.



С самого начала командировки я испытывала разные эмоции. Когда объявили о начале операции, мне было страшно. Я поняла, что неизбежно он окажется там. Пошел третий месяц с тех пор, как его командировали. Страшнее, грустнее, тоскливее и хуже мне в жизни не было никогда. Думаю, он испытывает такие же эмоции.



Это его первая военная командировка. Я уже отправляла Сережу в служебную поездку, но всё было намного проще. В этот раз с самого начала было тревожно, потому что было непонятно, куда и насколько он едет. За пару дней до отъезда я уже начала плакать. Может быть, если бы мы точно знали, что нас ждет, то могли бы повлиять на это.



Сейчас я настраиваюсь на лучшее. Иногда меня откатывает назад, но я стараюсь не поддаваться страху. Сколько ни плачь, ситуация уже не изменится.

