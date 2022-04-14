Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире
Онлайн-хроника военной операции
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
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События 13 апреля коротко
- Google Play удалил приложение Сбера;
- Минобороны РФ назвало точное число сдавшихся в плен в Мариуполе военных Украины — 1026 человек;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, воспользуется ли Кремль предложением Зеленского обменять задержанного Виктора Медведчука на украинских пленных;
- ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории России;
- британская Reckitt Benckiser (производит Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish) уходит из России;
- МИД России ввел санкции в отношении 398 членов палаты представителей Конгресса США, а также 87 канадских сенаторов;
- Tenaris, компания-поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики, приостановила все продажи и закупки в России.
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