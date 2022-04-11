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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Виктор Старцев

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Вопрос формирования международной группы в формате ООН для расследования событий в Буче в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».

— Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать — непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина, — сказал Полянский.

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Ольга Беляева

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События 10 апреля коротко

  • канцлер Австрии 11 апреля прилетит в Россию с визитом к Владимиру Путину, сообщают источники ТАСС;
  • с 11 апреля в Курской области вводится высокий, «желтый» уровень террористической опасности «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов», сообщил губернатор Роман Старовойт;
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и военнослужащие РФ. Ранним утром 10 апреля они приземлились на российской земле;
  • крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарственных препаратов в России из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, компания прекращает инвестиции в РФ. Поставки лекарств и текущие клинические исследования будут продолжены.

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