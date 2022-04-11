Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

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Вопрос формирования международной группы в формате ООН для расследования событий в Буче в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью газете «Известия».
— Высказывались мнения ряда стран о том, что этот инцидент в принципе надо расследовать, но кто и как это должен делать — непонятно. Мы в принципе не верим в какие-либо «независимые» расследования, которыми будут заниматься западные государства и Украина, — сказал Полянский.
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События 10 апреля коротко
- канцлер Австрии 11 апреля прилетит в Россию с визитом к Владимиру Путину, сообщают источники ТАСС;
- с 11 апреля в Курской области вводится высокий, «желтый» уровень террористической опасности «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов», сообщил губернатор Роман Старовойт;
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что между РФ и Украиной произошел очередной обмен пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и военнослужащие РФ. Ранним утром
10 апреляони приземлились на российской земле;
- крупная японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостановила проведение новых клинических испытаний лекарственных препаратов в России из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, компания прекращает инвестиции в РФ. Поставки лекарств и текущие клинические исследования будут продолжены.
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