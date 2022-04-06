«У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть». 20 ярких цитат Владимира Жириновского

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда был остер на язык — его высказывания неизменно вызывали общественный резонанс. Вспоминаем 20 главных цитат, благодаря которым мы запомнили политика.



О судьбе правителей в России

— У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть.



— У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом.



— Наша власть — как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.



О диктатуре