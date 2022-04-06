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Тема дняУмер Владимир Жириновский: онлайн о трагедии
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«У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть». 20 ярких цитат Владимира Жириновского

Что он думал о себе, России, Украине и смерти других политиков

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Высказывания Жириновского то и дело вызывали неоднозначную реакцию

Высказывания Жириновского то и дело вызывали неоднозначную реакцию

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Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский всегда был остер на язык — его высказывания неизменно вызывали общественный резонанс. Вспоминаем 20 главных цитат, благодаря которым мы запомнили политика.

О судьбе правителей в России


У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть.

— У меня чистые руки, но они будут в крови, если я стану президентом.

— Наша власть — как фруктовое желе. А надо, чтобы это был твердый кусок мяса, хорошо прожаренный, хорошо проперченный.

О диктатуре


Диктатура — это запор. Демократия — понос. Выбирайте, что вам больше нравится.

О демократии в России


— От чего коровы с ума сходят? От британской демократии. О какой демократии вы говорите, если 65% территории России — вечная мерзлота?

О женщинах и мужчинах


— Каждой одинокой женщине — по мужчине. Каждому мужчине — по дешевой бутылке водки.

— Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.

— Когда вы меня пытаетесь обвинить, что я как-то не так к женщинам отношусь… к ним так относятся все мужчины мира. Вас до сих пор обманывают. Когда вам говорят, что любят, вам лгут все мужчины мира. Всегда лгут. Я один вам говорю правду на всю планету.

— Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.

Об образовании


— Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски.

О русских солдатах

— Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана. Чтобы там были базы отдыха, лагеря для молодежи, санатории, профилактории.

О начале спецоперации на Украине


— Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо.

О конфликте на Украине (перед новым, 2022 годом)


— Не надо бряцать оружием, надо сказать: давайте выполнять, а если отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу, а какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля.

О России


— Вот четыре силы в мире — Запад, Юг, Восток и Россия!

— Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи.

— Патриот не должен защищать ложь.

О себе


— Все хвалят ЛДПР и меня. Это и есть демократия.

— Стойте и слушайте, пока уши не завянут.

— Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть.

СЮЖЕТ

Умер Владимир ЖириновскийУмер Владимир Жириновский

— Что вы скажете, когда предстанете перед Богом? — Я сделал всё, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня — мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям.

Все подробности о смерти Владимира Жириновского собираем в онлайн-репортаже.

Владимир ЖириновскийЛДПРсмерть Владимира Жириновскогоглавные цитаты
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