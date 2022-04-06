«Это почувствует не только партия»: Виктор Толоконский — о смерти Владимира Жириновского

Бывший мэр Новосибирска, губернатор Новосибирской области и полпред президента в СФО Виктор Толоконский вечером 6 апреля поделился с НГС воспоминаниями о Владимире Жириновском и высказал предположения, что будет с партией ЛДПР после смерти лидера.



— С одной стороны, у меня есть такая же память, такие же воспоминания, как у очень многих граждан России, поскольку Владимир Вольфович был на самом пике публичности, всегда был в самой гуще событий, был одним из самых ярких политиков. Всегда со своим мнением, со своей позицией. И очень эмоционально и ярко отстаивал свою точку зрения, свою позицию, — прокомментировал он новость о смерти Владимира Жириновского.