«Это почувствует не только партия»: Виктор Толоконский — о смерти Владимира Жириновского

Бывший мэр Новосибирска, губернатор Новосибирской области и полпред президента в СФО Виктор Толоконский вечером 6 апреля поделился с НГС воспоминаниями о Владимире Жириновском и высказал предположения, что будет с партией ЛДПР после смерти лидера.
— С одной стороны, у меня есть такая же память, такие же воспоминания, как у очень многих граждан России, поскольку Владимир Вольфович был на самом пике публичности, всегда был в самой гуще событий, был одним из самых ярких политиков. Всегда со своим мнением, со своей позицией. И очень эмоционально и ярко отстаивал свою точку зрения, свою позицию, — прокомментировал он новость о смерти Владимира Жириновского.
Виктор Толоконский признался, что для него очень серьезна утрата таких политиков.
— Мне посчастливилось общаться с ним и вне публичного пространства, один на один, когда он приезжал в Новосибирск или мы встречались в Москве. Он всегда поражал своей образованностью, своим кругозором, глубиной понимания самых разных проблем. Когда мы с ним обсуждали что-то вдвоем, он всегда умел прислушиваться к мнению другого человека. Мы нередко спорили, но это был очень интересный, очень яркий человек, который навсегда останется в памяти тех, кто с ним работал и общался, — отметил экс-губернатор.
Политик подчеркнул, что Жириновский чувствовал ответственность за Россию и как политик, и как человек. При этом отметил, что после его ухода в партии сразу начнутся изменения.
— Жириновский и ЛДПР были очень близкими понятиями. Трудно сегодня представить такую уже мощную, с большими традициями парламентскую партию без своего лидера, без своего руководителя. Поэтому, конечно, партия, как и все государственные институты, многое теряет с уходом Владимира Вольфовича, — уверен Толоконский. — Это почувствует не только партия. Это почувствует в целом парламент, Государственная дума. Это почувствуют институты гражданского общества. Жириновский был очень многогранен, влиял на самые разные процессы, принимал участие в работе самых разных структур, институтов.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля. Известие о смерти подтвердили в Госдуме и партии. В онлайн-трансляции мы собираем все последние новости на эту тему.