«Вы вырастили поколение, которое идет за этим дурачком Моргенштерном». Вспоминаем Жириновского в одном видео

Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. Яркий политик запомнился россиянам своими высказываниями, умением не только работать, но и отдыхать. Вспоминаем моменты жизни эпатажного депутата в одном видео.
О смерти политика 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Информацию подтвердили и в ЛДПР.
— После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел, — заявил Володин. — Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах.
Все, что известно о происшествии, мы собираем в онлайн-репортаже.
Напомним, 25 марта начали появляться новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тогда информацию опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-служба ЛДПР. В Минздраве тогда заявили, что Жириновский в стабильном состоянии.