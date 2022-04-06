СЕЙЧАС +13°С
Пробки 5/10
usd 83.35
eur 91.73
СрочноУмер Владимир Жириновский: онлайн о трагедии
Ведущие
Все новости
Все новости

«Скончался после затяжной болезни»: не стало лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Это подтвердил Вячеслав Володин

2 722
8Обсудить

Поделиться

Владимир Жириновский умер. Об этом сообщает Вячеслав Володин, спикер Госдумы.

Ольга Беляева

Поделиться

Заявление думской фракции ЛДПР:

— Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников.

Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира.

Мы все скорбим.

Поделиться

Поделиться

В ЛДПР подтвердили смерть Владимира Жириновского.

Поделиться

Поделиться

25 марта около полудня начали появляться новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тогда Информацию опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-служба ЛДПР. Однако за то короткое время, которое россияне считали политика умершим, появилось несколько некрологов и мемов.

Политолог Екатерина Шульман в своем телеграм-канале успела высказаться о «конце сезона, смене персонажей, смене декораций». «Странно, что снимающие этот сериал с нашим общим участием марсиане вообще продлили его ещё на один сезон. Впрочем, и этого наверняка мы не знаем: возможно, ещё пара-тройка серий и финал».

Поделиться

Поделиться

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Поделиться

Владимир ЖириновскийГосдумаЛДПРумер
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2