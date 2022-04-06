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Заявление думской фракции ЛДПР:
— Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников.
Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира.
Мы все скорбим.
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В ЛДПР подтвердили смерть Владимира Жириновского.
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25 марта около полудня начали появляться новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тогда Информацию опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-служба ЛДПР. Однако за то короткое время, которое россияне считали политика умершим, появилось несколько некрологов и мемов.
Политолог Екатерина Шульман в своем телеграм-канале успела высказаться о «конце сезона, смене персонажей, смене декораций». «Странно, что снимающие этот сериал с нашим общим участием марсиане вообще продлили его ещё на один сезон. Впрочем, и этого наверняка мы не знаем: возможно, ещё пара-тройка серий и финал».
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«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.
Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин в своем Telegram-канале.
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