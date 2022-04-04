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Путин отменил упрощенное получение виз для жителей недружественных стран

Новые правила распространяются на многие страны Европы

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Указ подписан в ответ на «недружественные действия Европейского союза»

Указ подписан в ответ на «недружественные действия Европейского союза»

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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан «из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан». Согласно документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Также Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

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