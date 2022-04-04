Путин отменил упрощенное получение виз для жителей недружественных стран

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ подписан «из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, ряда иностранных государств, их граждан». Согласно документу, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.
Также Владимир Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.