ВЦИОМ опубликовал свежий рейтинг Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленный рейтинг доверия политикам и партиям. По данным ВЦИОМ, за неделю с 21 по 27 марта показатель одобрения деятельности президента России вырос на 1,1% и составил 79,0%. При этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 41,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 27,5%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,1%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4%.
За неделю снизился уровень поддержки партий «Единая Россия» и «Новые люди», составив 41,0% (-0,8%) и 4,6% (-0,3%). У других партий рейтинги по результатам опроса подросли, пусть и не сильно. КПРФ поддерживают 11,2% (+0,1%) опрошенных, ЛДПР — 8,5% (+0,6%), «Справедливую Россию» — 5,8% (+0,4%).
Положительно оценивают работу премьер-министра и правительства России 51,8% (+0,2%) и 52,4% (+0,8%) респондентов соответственно.