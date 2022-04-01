ВЦИОМ опубликовал свежий рейтинг Путина

За неделю снизился уровень поддержки партий «Единая Россия» и «Новые люди», составив 41,0% (-0,8%) и 4,6% (-0,3%). У других партий рейтинги по результатам опроса подросли, пусть и не сильно. КПРФ поддерживают 11,2% (+0,1%) опрошенных, ЛДПР — 8,5% (+0,6%), «Справедливую Россию» — 5,8% (+0,4%).



Положительно оценивают работу премьер-министра и правительства России 51,8% (+0,2%) и 52,4% (+0,8%) респондентов соответственно.

