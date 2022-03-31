Новосибирский сенатор Городецкий вошел в комиссию по расследованию работы биолабораторий на Украине

Бывший мэр Новосибирска и экс-губернатор Новосибирской области, сенатор от региона Владимир Городецкий вошел в состав парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине. Источник НГС сообщил, что новосибирский сенатор уже прилетел в Москву, где сегодня должно пройти первое заседание комиссии.
В разговоре с корреспондентом он отказался говорить подробности работы комиссии.
— Давайте так, начнет работу комиссия, потом я всё прокомментирую, — ответил НГС Владимир Городецкий.
Информация о существовании на территории Украины таких лабораторий появлялась в российском публичном поле с
В начале марта стало известно, что Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза: он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.