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Тема дняИстребители пролетели над Новосибирском
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Новосибирский сенатор Городецкий вошел в комиссию по расследованию работы биолабораторий на Украине

НГС дозвонился до сенатора с вопросами

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В начале марта стало известно, что Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза

В начале марта стало известно, что Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза

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Бывший мэр Новосибирска и экс-губернатор Новосибирской области, сенатор от региона Владимир Городецкий вошел в состав парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине. Источник НГС сообщил, что новосибирский сенатор уже прилетел в Москву, где сегодня должно пройти первое заседание комиссии.

В разговоре с корреспондентом он отказался говорить подробности работы комиссии.

— Давайте так, начнет работу комиссия, потом я всё прокомментирую, — ответил НГС Владимир Городецкий.

Информация о существовании на территории Украины таких лабораторий появлялась в российском публичном поле с 2010-х годов, но очередную волну внимания получила уже после начала спецоперации. В конце марта Госдума и Совет Федерации решили создать комиссию для расследования фактов деятельности биологических лабораторий на Украине. При этом РБК еще 11 марта публиковало опровержение украинских властей информации о разработке биологического оружия. По их заверениям, оставшиеся на территории Украины со времен СССР лаборатории занимаются наукой.

В начале марта стало известно, что Владимир Городецкий попал под санкции Евросоюза: он назвал это событие незначительным, потому что и так не собирался выезжать, а счетов за рубежом у него нет.

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Владимир Городецкий
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