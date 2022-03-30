Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Роскомнадзор вновь потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации на Украине.
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон проговорили около часа по телефону.
Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых ВС РФ мерах по предоставлению гумпомощи и обеспечению эвакуации. Лидеры двух стран также затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате рублями поставок природного газа из России, добавили в Кремле.
Макрон заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти рассмотрят вопрос о вхождении в состав России после того, как территория самопровозглашенной республики будет полностью освобождена.
На выходных руководство ЛНР высказало возможность проведения референдума о присоединении к РФ.
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События 29 марта, коротко
Мы продолжаем вести онлайн-хронику событий российско-украинского конфликта, и вот что случилось во вторник, 29 марта:
- В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. Российская сторона назвала переговоры конструктивными. По словам помощника президента Владимира Мединского, РФ получила предложения украинской стороны о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Украине для деэскалации;
- Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако о полном прекращении огня речи не идет;
- в Правительстве РФ сообщили, что претендовать на отсрочку от армии смогут молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года;
- в Минобороны пообещали, что призывников, которые отправятся на службу весной, в горячие точки направлять не будут. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года будут уволены в запас и отправятся домой после того, как их срок службы закончится;
- бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выписали два штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ на 100 тысяч рублей;
- компания Johnson & Johnson приостановила поставки в Россию средств женской гигиены под марками O.B. и Carefree;
- сеть OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России;
- курс доллара по итогам вторника упал на 4,79 рубля (до 84,96), евро — на 2,5 рубля (до 94,1).
Все подробности ищите в онлайн-трансляции по этой ссылке.
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