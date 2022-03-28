372 новосибирца привлекли к ответственности за антивоенные акции с начала спецоперации на Украине

В МВД Новосибирском области в ответ на запрос НГС раскрыли статистику по протоколам, составленным на участников несанкционированных антивоенных акций в Новосибирске в феврале — марте. В ответе привели данные до 15 марта включительно.

— Составлено 372 протокола за следующие правонарушения: невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По остальным фактам доставления проводятся проверки, - сообщили в главке полиции.