372 новосибирца привлекли к ответственности за антивоенные акции с начала спецоперации на Украине

В МВД Новосибирском области в ответ на запрос НГС раскрыли статистику по протоколам, составленным на участников несанкционированных антивоенных акций в Новосибирске в феврале — марте. В ответе привели данные до 15 марта включительно.
— Составлено 372 протокола за следующие правонарушения: невыполнение правил поведения при чрезвычайно ситуации или угрозе ее возникновения, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. По остальным фактам доставления проводятся проверки, - сообщили в главке полиции.
Также в МВД сообщили, что в вышеуказанную статистику включены факты нарушения п. 2 ст. 4.1 закона Новосибирской области № 99-ОЗ (Несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, в транспорте и на иных объектах).
Ранее НГС сообщал о том, что на 304 новосибирца завели административные дела за участие в несанкционированной антивоенной акции 6 марта. В тот день силовики действовали превентивно: всех тех, кто находился на площадке перед НОВАТом в 14.00, окружили и повели в автозаки. Среди задержанных было трое журналистов, в том числе корреспондент НГС: хотя он имел при себе редакционное задание, пресс-карту, на нем был жилет с надписью «Пресса».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции на Украине. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.