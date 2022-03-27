Войска Азербайджана вошли в Нагорный Карабах. Объявлено военное положение

Вооруженные силы Азербайджана вошли на территорию Нагорного Карабаха, в зону ответственности российских миротворцев. Об этом сообщает российское Минобороны.



По информации ведомства, азербайджанская армия нанесла четыре удара по военным подразделениям Нагорного Карабаха при помощи беспилотника «Байрактар».

— С 24 по 25 марта Вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента, — говорится в сообщении Минобороны. — В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение.