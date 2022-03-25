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СрочноГосдума опровергла смерть Владимира Жириновского
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Минздрав рассказал о состоянии Владимира Жириновского

В Госдуме опровергли информацию о смерти политика

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В Минздраве говорят, что состояние Жириновского стабильное

В Минздраве говорят, что состояние Жириновского стабильное

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С начала февраля, когда Жириновского госпитализировали с коронавирусом, все начали пристально следить за здоровьем политика. 25 марта появились сообщения, что Владимир Вольфович скончался. Первым об этом написал Mash, позже информацию подтвердил у себя в телеграме сенатор Александр Пронюшкин. Правда, через пару минут уже удалил сообщение.

Тем временем в Госдуме опровергли смерть Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в телеграме, что Жириновский жив и посоветовал сенатору, распространившему ложное сообщение, снять полномочия.

Минздрав сообщает, что состояние политика стабильное.

— Состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — говорится в сообщении Минздрава.

Информацию о смерти Жириновского опровергли родственники политика и ЛДПР.

— Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет, — говорится в заявлении партии.

В ЛДПР также добавили, что готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского.

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Владимир ЖириновскийВячеслав ВолодинЛДПРМинздравкоронавирус
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