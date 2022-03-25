Минздрав рассказал о состоянии Владимира Жириновского

С начала февраля, когда Жириновского госпитализировали с коронавирусом, все начали пристально следить за здоровьем политика.
Тем временем в Госдуме опровергли смерть Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал у себя в телеграме, что Жириновский жив и посоветовал сенатору, распространившему ложное сообщение, снять полномочия.
Минздрав сообщает, что состояние политика стабильное.
— Состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, — говорится в сообщении Минздрава.
Информацию о смерти Жириновского опровергли родственники политика и ЛДПР.
— Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет, — говорится в заявлении партии.
В ЛДПР также добавили, что готовят иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского.