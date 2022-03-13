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Паблики СМИ начали блокировать во «Вконтакте» вслед за сайтами — в Сибири под запрет попали «Тайга.инфо» и ТВ2

Блокируют паблики по требованиям Генпрокуратуры

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В Новосибирске заблокировали страницу во «Вконтакте» издания «Тайга.инфо»

В Новосибирске заблокировали страницу во «Вконтакте» издания «Тайга.инфо»

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В России начали блокировать паблики СМИ во «Вконтакте». Ночью с 12 на 13 марта заблокировали сообщество новосибирского издания «Тайга.инфо». Нет доступа к паблику томского медиа ТВ2.

Такое сообщение обнаружили читатели «Тайги» 13 марта

Такое сообщение обнаружили читатели «Тайги» 13 марта

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Как сообщают на сайте Вконтакте, паблики заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ от 9 марта 2022 года.

Помимо новосибирских сообществ, заблокированы также федеральные: «Медиазона»*, «Медуза»*, Republic*, The Village.

* — эти СМИ признаны в РФ иностранными агентами в 2021 году. Мы обязаны это указывать по требованию закона.

Роскомнадзор утром 1 марта заблокировал сайт новосибирского издания «Тайга.Инфо». Об этом редакция сообщила у себя в Telegram-канале.

Мы следим за последствиями начала спецоперации на территории Украины в онлайн-трансляции.

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СМИблокировкапрокуратура
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