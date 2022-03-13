Паблики СМИ начали блокировать во «Вконтакте» вслед за сайтами — в Сибири под запрет попали «Тайга.инфо» и ТВ2

В России начали блокировать паблики СМИ во «Вконтакте». Ночью с 12 на 13 марта заблокировали сообщество новосибирского издания «Тайга.инфо». Нет доступа к паблику томского медиа ТВ2.
Как сообщают на сайте
Помимо новосибирских сообществ, заблокированы также федеральные: «Медиазона»*, «Медуза»*, Republic*, The Village.
* — эти СМИ признаны в РФ иностранными агентами в 2021 году. Мы обязаны это указывать по требованию закона.
Роскомнадзор утром 1 марта заблокировал сайт новосибирского издания «Тайга.Инфо». Об этом редакция сообщила у себя в Telegram-канале.
Мы следим за последствиями начала спецоперации на территории Украины в онлайн-трансляции.