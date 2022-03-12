Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Мы продолжаем вести хроники российско-украинского конфликта и собирать реакции мира на эти события. Вот что случилось в пятницу, 11 марта:

платформа Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) разрешила пользователям публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, участвующим в спецоперации на Украине;

в ответ на это Роскомнадзор и Генпрокуратура решили ограничить доступ к Instagram в РФ, а российские чиновники и министерства поспешили удалить свои инста-аккаунты;

Генпрокуратура также вызвалась проверить права работников компаний, объявивших о приостановке деятельности в России из-за спецоперации;

Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России до 20 марта;

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Президенты обсудили конфликт на Украине и пришли к выводу, что санкции должны пойти на пользу странам;

РФ передаст республикам Донбасса средства ПВО. Путин также одобрил участие в спецоперации добровольцев с Ближнего Востока;

Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы, а также запрет на поставку в Россию долларовых банкнот.



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