12 марта суббота
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 0/10
usd 116.75
eur 128.95
Тема дняРоскомнадзор ограничит Instagram в России
Ведущие
Ключевые моменты

Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Собираем информацию в режиме онлайн

915

Поделиться

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

Мария Захарова

Поделиться

Когда заблокируют Instagram

Роскомнадзор рассказал, когда заблокирует Instagram.

— Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Еврокомиссия намерена предложить запрет импорта из РФ ключевых товаров черной металлургии и рассмотреть запрет инвестиций в энергосектор РФ, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Поделиться

Поделиться

Аккаунт правительства России в Instagram тоже закрылся. У кабмина остаются Telegram-канал и группа во «ВКонтакте».

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

За последний час приостановить деятельность в России решили еще несколько компаний, в их числе American Tobacco, которой принадлежат бренды сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, а также «Ситимобил».

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

События 11 марта, коротко

Мы продолжаем вести хроники российско-украинского конфликта и собирать реакции мира на эти события. Вот что случилось в пятницу, 11 марта:

  • платформа Meta (ей принадлежат Facebook и Instagram) разрешила пользователям публиковать призывы к насилию по отношению к российским военным, участвующим в спецоперации на Украине;
  • в ответ на это Роскомнадзор и Генпрокуратура решили ограничить доступ к Instagram в РФ, а российские чиновники и министерства поспешили удалить свои инста-аккаунты;
  • Генпрокуратура также вызвалась проверить права работников компаний, объявивших о приостановке деятельности в России из-за спецоперации;
  • Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России до 20 марта;
  • Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Президенты обсудили конфликт на Украине и пришли к выводу, что санкции должны пойти на пользу странам;
  • РФ передаст республикам Донбасса средства ПВО. Путин также одобрил участие в спецоперации добровольцев с Ближнего Востока;
  • Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и членов Госдумы, а также запрет на поставку в Россию долларовых банкнот.

Подробности обо всем этом и многом другом ищите в этой онлайн-трансляции.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинсанкцииРоссия и УкраинаУкраина: последние новости на сегодняспецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter