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«Эхо Москвы» закрыло радио и сайт

Такое решение принял совет директоров

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О решении ликвидировать «Эхо Москвы» рассказал Алексей Венедиктов

О решении ликвидировать «Эхо Москвы» рассказал Алексей Венедиктов

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С сегодняшнего дня в России официально перестали работать радиостанция и сайт «Эхо Москвы». Такое решение приняло руководство компании.

— Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал у себя в «Твиттере» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее Роскомнадзор заблокировал «Эхо Москвы» и потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы».

Также Роскомнадзор заблокировал признанный иноагентом телеканал «Дождь» и издание The Village.

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Алексей ВенедиктовРоскомнадзорЭхо Москвырадио
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