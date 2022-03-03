«Эхо Москвы» закрыло радио и сайт

С сегодняшнего дня в России официально перестали работать радиостанция и сайт «Эхо Москвы». Такое решение приняло руководство компании.
— Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал у себя в «Твиттере» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Ранее Роскомнадзор заблокировал «Эхо Москвы» и потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы».
Также Роскомнадзор заблокировал признанный иноагентом телеканал «Дождь» и издание The Village.